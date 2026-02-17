Wesley Sneijder'in Juventus'a attığı gol bir kez daha hatırlandı Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile oynayacağı maç öncesi, 2013'te karlar altında oynanan mücadele bir kez daha hatırlandı. O karşılaşmada sahneye çıkan Sneijder son sözü söyleyerek Juventus'un fişini çekmişti.

Göster Hızlı Özet Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynayacağı maç öncesi 2013'teki galibiyeti hatırlıyor.

Wesley Sneijder, yoğun kar altında oynanan karşılaşmada son dakikada attığı golle galibiyeti getirmişti.

Bu gol, Galatasaray'ın Juventus'u yenip üst tura çıkmasını sağlamıştı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u konuk edecek. Bilindiği üzere Galatasaray, İtalyan takımı ile kozlarını paylaştığı son müsabakada galip gelmiş ve Devler Ligi'nde adını üst tura yazdırmıştı. SAHNEYE SNEIJDER ÇIKTI İstanbul'daki yoğun kar yağışının damga vurduğu maçta sahneye çıkan Wesley Sneijder çıkmıştı. Maçın büyük bölümü golsüz eşitlikle geçerken 85. dakikada sahneye çıkan Wesley Sneijder, her iki takım için de kaderi değiştirmişti. TOPU AĞLARLA BULUŞTURUP G.SARAY'A GALİBİYETİ GETİRDİ Umut Bulut'un Galatasaray yarı alanından gönderdiği uzun topu Didier Drogba ceza sahasına indirmiş, Sneijder'e ise son vuruşu yapmak kalmıştı. Böylelikle fileleri sarsan Hollandalı futbolcu, takımına galibiyeti getirmişti. Eshspor Haberleri İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri: Çok güçlü bir takım

Galatasaray'ın rakibi Juventus ne durumda?

Galatasaray - Juventus: Muhtemel 11'ler