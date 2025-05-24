Kaan Ayhan: Golden önemlisi takım arkadaşlarımla sevinmekti

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Süper Lig'de şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden Galatasaray, Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçta frikik golü kaydeden Kaan Ayhan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"HEPİMİZ MUTLUYUZ"

Müsabakanın ardından konuşan Kaan, şunları dedi:

Öncelikle tabii ki bugün takımın performansını unutmamak lazım. Bazı oyuncularımız aylardır 90 dakika oynamadı belki, bazı eksiklerimiz olmasına rağmen kazanıp devam ettik. O yüzden çok mutluyuz. Bu sezon golüm yoktu, belki de böyle olması daha güzel oldu, daha etkileyici oldu belki. Golden önemlisi takım arkadaşlarımla sevinmekti, onların da sevgisini görmüş oldum. Hepimiz mutluyuz, ben de o kadar mutluyum.