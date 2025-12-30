Kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'den spor salonunda paylaşım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe Kulübü'nde 12 Ekim tarihinde çarpıcı bir karar alınmıştı.

Milli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, kadro dışı bırakılmıştı.

Takımdan uzak kalan İrfan Can, bu sürede bireysel çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

FİT GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Deneyimli oyuncunun sosyal medyada paylaştığı spor salonu karesi, kısa sürede gündem oldu.

Paylaşım, hücum oyuncusunun fit görüntüsüyle dikkat çekti.

SON MAÇINA 5 EKİM'DE ÇIKTI

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla son olarak 5 Ekim'de Süper Lig'de oynanan ve golsüz sona eren Samsunspor karşılaşmasında görev aldı.

BU SEZON NE YAPTI?

İrfan Can Kahveci, bu sezon 12 maçta toplam 378 dakika süre aldı.

30 yaşındaki futbolcu bu süreçte gol ya da asist katkısı veremedi.

Kahveci'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.