Necip Uysal, sezon sonu futbolu bırakma kararı aldığını duyurdu

Beşiktaş'ta bir dönem resmen sona eriyor...

Siyah beyazlı ekip, deneyimli futbolcular Mert Günok ve Necip Uysal'dan devre arasında takım bulmalarını istemişti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik ekibin raporu ve yönetim kurulunun onayıyla her iki oyuncuya futbol planlamasında yer almayacağının tebliğ edildiği belirtilmişti.

KADRO DIŞI BIRAKILDILAR

Necip Uysal ve Mert Günok'un devre arasında kulüp bulamamaları halinde ligin ikinci yarısında çalışmalarını takımdan ayrı sürdüreceği bildirilmişti.

NECİP UYSAL FUTBOLU BIRAKIYOR

Beşiktaş ile 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunan Necip Uysal, kararın ardından bir açıklama geldi.

Deneyimli futbolcu yaptığı açıklamada sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldığını duyurdu.

"GÖĞSÜMDE FARKLI BİR ARMA TAŞIMADIM, TAŞIMAYACAĞIM"

17 yıldır siyah-beyazlı formayı giyen tecrübeli futbolcu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ben hayatımda siyah-beyazdan başka forma giymedim, göğsümde farklı bir arma taşımadım. Yine giymeyeceğim, yine taşımayacağım.



22 yıllık emeğime duyduğum saygıdan ve ileride çocuklarıma 'Babanız hiçbir şeyi yarım bırakmadı.' diyebilmek için sezon sonuna kadar, bana kulübümün gösterdiği yerde ve şekilde antrenmanlarıma devam edeceğim.



Sezon sonunda da şartlar ne olursa olsun, kariyerime bu forma altında nokta koyacağım.

"BU FORMA SIRTIMDAYKEN GERİ ADIM ATMADIM"

İsminin bir gün satır aralarında ve yanında hiçbir soru işareti olmadan yazılması hayaliyle büyüdüğünü söyleyen 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, "Düştüm, kalktım; ama bir kez bile camiaya yakışmayacak şekilde davranmadım. Hiçbir zaman o jeneriklere girecek isim olmadım belki ama bu forma sırtımdayken de hiç geri adım atmadım. Gel dendi geldim, oyna dendi oynadım, otur dendi oturdum.

Futbol tarihi gösterişli isimleri hep sayfanın başına yazar ama satır aralarında da o emekçilerin isimleri geçer. Ben ismimin bir gün satır aralarında ve yanında hiçbir soru işareti olmadan yazması hayaliyle büyüdüm" ifadelerinde bulundu.

"HOCAMI ARAYIP FİKRİNİ ALMAK İSTEDİM AMA BAŞARAMADIM"

Beşiktaş’tan bir talebinin olmadığını vurgulayan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, şunları kaydetti:

nsanlar konuşur. İnsanlar söyler. Ama önemli olan yaşananlardır. Bilin ki benimle yapılan konuşmada 'Kadro dışı olduğum' dışında bir bilgi paylaşılmadı. Konu iletildiğinde, kişisel planlamamı yapabilmek ve sezon sonunda futbola bu forma altında nokta koyabilmek için anlayış istedim, olumsuz karşılandım. Benim zaten Beşiktaş’tan bir talebim olmadı ama bazı sosyal medya hesaplarında anlatıldığı gibi önüme bir opsiyon koyulmadı.



Futbolu hemen orada bırakmam istendi. Şartlar ne olursa olsun, iletişimin çok değerli olduğuna inanırım. O yüzden hocamı arayıp onun fikrini almak istedim ama başaramadım. Tüm kariyerini bu forma altında geçirmiş ve takımın kaptanlığını yapmış Necip olarak, konuşacak bir kişi bulamadım. Kendi adıma, kulübüm adına üzgünüm. Beni destekleyecekseniz veya eleştirecekseniz bu gerçekler ışığında yapmanızı isterim.

"BEŞİKTAŞ'I HER ŞEYDEN ÇOK SEVDİM"

Beşiktaş’ı her şeyden çok sevdiğine değinen Necip, "22 yıl boyunca bir gün bile mutsuzluğun kaynağı olmadım. Kalp kırmamaya gayret ettim. Yaşanan ne olursa olsun hep 'Önce Beşiktaş' dedim.

Beşiktaş’ı her şeyden çok sevdim. 'Ama' ile başlayan cümle kurmadım. Hatalarım, eksiklerim olmuştur elbet ama bu camiayı mahcup edecek hiçbir hareketin içinde olmadım" dedi.

"SONU BÖYLE OLSUN İSTEMEZDİM"

Pişmanlığının olmadığını, sadece kalp kırıklığının olduğunu ifade eden Necip, sözlerini şu şekilde noktaladı:

Haberi sosyal medyada gördüğüm andan itibaren düşünüyorum, hiç pişmanlığım var mı diye. Pişmanlığım yok, kalp kırıklığım var ama o da geçer. Bir parça nezaket, her şeyi toz pembe yapardı oysa ki... Ben, Necip Uysal. Bana gönlünde zerre kadar yer ayırmış her taraftarımıza, üzerimde emeği olan hocalarıma, yöneticilerime çok teşekkür ediyorum.



Hakkınızı helal edin. Ben, Necip Uysal. Bilin ki bu renkleri çok sevdim. Bu forma altında hayalini bile kuramayacağım mutluluklar yaşadım. Ve bu dakikadan sonra istiyorum ki bu konu sessizce kapansın. Bu camiaya, bu kulübe bir zarar gelmesin. Ben, Necip Uysal ve kalbimden dökülen son cümle, müsaadenizle: Sonu böyle olsun istemezdim.

'ŞAŞKINIM' DEMİŞTİ

34 yaşındaki isim karar sonrası yaptığı bir önceki açıklamada herhangi bir kriz ya da tartışma yaşanmadığını vurgulayarak "Benim hocayla hiçbir tartışmam olmadı. Hocayla da içeride kimseyle de bir problemim yok.

Şaşkınım ve üzgünüm." ifadelerimi kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA İLK MAÇINA 2009 YILINDA ÇIKTI

Birçok bölgede görev yapabilen Necip, Eskişehirspor ile 24 Ekim 2009 tarihinde deplasmanda oynanan Süper Lig maçında sahaya ilk kez adım attı.

Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren müsabakanın 90. dakikasında Nihat Kahveci yerine oyuna giren Necip 466 maçlık siyah-beyazlı serüvene resmen başlamış oldu.

SON MAÇI KAYSERİSPOR'A KARŞI

34 yaşındaki isim, son maçına ise 24 Eylül 2025 tarihinde çıktı.

Necip, Beşiktaş'ın Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yendiği lig maçının 80. dakikasında Jonas Svensson yerine oyuna dahil oldu.