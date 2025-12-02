Kadro dışı mı kalacak? Kocaelispor'dan Serdar Dursun açıklaması geldi

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy’de oynanan derbide 1-1 berabere kaldı.

Derbiyi izleyenler arasında Kocaelispor’da son haftalarda çıkış yakalayan ve bu hafta Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmada tek golü kaydeden Serdar Dursun da yer aldı.

MAÇA GİTTİ, TEPKİ ALDI

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dursun’un derbiyle ilgili paylaşımları ve sosyal medyaya yansıyan görüntüleri, Kocaelisporlu taraftarın tepkisine neden oldu.

Taraftarlar, ‘Camiaya yakışmayan hareket’ olarak nitelendirirken Serdar Dursun, daha sonra derbi paylaşımlarını kaldırmak zorunda kaldı.

Tribün liderleri ve paylaşımlara yorum yazan taraftarlar, Dursun’un camiadan özür dilemesi gerektiğini dile getirdi.

"FENERBAHÇE'YE KARŞI OYNANACAK MAÇTA DA SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEK"

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, tecrübeli forvetleriyle ilgili En Kocaeli Gazetesi'ne açıklamalar yaptı.

Serdar Dursun'a herhangi bir yaptırım uygulamayacaklarını söyleyen Durul, şöyle konuştu:

Serdar Dursun'un izin günüydü ve kendisi maça giderek bunu değerlendirmiş. Televizyondan izlemekle stattan izlemenin bir farkı yok. Kaldı ki derbiyi pek çok futbolcu stattan takip ediyor. Kendisinin de Fenerbahçe ile bir geçmişi var ve bunu gizleyen birisi değil. Gizleyip içten içe hareket edenler de olabiliyor. Ancak Serdar profesyonel bir futbolcu ve sahaya bu duygusunu asla yansıtmıyor. Kocaelispor için savaşıyor. Nasıl mücadele ettiğine de herkes şahit. Futbolcumuza bu konuda güveniyoruz ve en ufak bir şüphemiz olamaz. Fenerbahçe’ye karşı oynanacak maçta da sonuna kadar mücadele edecek.

"KADRO DIŞI KARARINI GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK"

Serdar Dursun'un kadro dışı kalmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirten Başkan Durul, "Bir kere bu hata yapıldı diye futbolcumuzu kaybedemeyiz. Kaldı ki o da izinden döndüğünde konuşuruz ve özür dilenmesi gerekiyorsa elbette dileyecektir. Maçın atmosferinden dolayı yapılmış bir sosyal medya paylaşımı üzerinden yüklenmek, ceza vermek doğru değil. Biz de Selçuk Hocamız da bu konuda kendisine gereken ikazı yaparız. Kocaelispor ligin en güçlü ekiplerinden biri ve bu tarz tartışmalarla enerjimizi kaybetmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

"FARKLI TAKIM TARAFTARLARININ KOCAELİSPOR ÜZERİNE OLUŞTURMAK İSTEDİĞİ BİR ALGI VAR"

Serdar Dursun'un derbiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapmasının hata olduğunu aktaran Durul, "Sonrasında gelen tepkilerden dolayı hatasını fark etmiş olacak ki paylaşımlarını sildi. Tamamen Kocaelispor’un başarısına odaklanmış ve sahaya da bunu yansıtmaya çalışan önemli bir futbolcumuz. Serdar Dursun’a sahip çıkmamız gerekiyor. Bu konuyu uzatmanın, dallanıp budaklandırmanın bize faydası olmaz. Özellikle farklı takım taraftarlarının Kocaelispor üzerine oluşturmak istediği bir algı var. Algı peşinde koşanların ekmeğinin üzerine yağ sürmek doğru değil. Futbolcumuzun da bugünden sonra formasını giydiği kulübümüzün büyüklüğüne göre davranması daha uygun olacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.