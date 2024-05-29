Kalamış'ta Fenerbahçeliler, Galatasaray'ın etkinliğine saldırdı İstanbul Kalamış'ta Ali Koç'un seçim etkinliğine gelen kongre üyeleri ile Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına gelen taraftarlar arasında kavga çıktı.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray ile ligi ikinci bitiren Fenerbahçe arasında devam eden gerginlik, şiddete dönüştü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlediği seçim etkinliğine katılan kongre üyeleri ile Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasını yapan taraftarlar arasında kavga çıktı.

Fenerbahçeli kongre üyeleri, Galatasaraylılara saldırdı, yangın çıkardı

Fenerbahçe kongre üyeleri, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladığı Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri'ne geldi.

Kalamış Galatasaray Tesisleri'ne atılan meşaleler yangına neden oldu ve itfaiye ekipleri hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Galatasaray logosunu söküp Fenerbahçe etkinliğine getirdiler

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Galatasaray Derneği'nin logosunun sökülüp Kalamış'taki seçim etkinliğine getirildiği görüldü.

Bu olay, iki kulüp taraftarları arasındaki gerginliği daha da artırdı.

Ali Koç taraftarları küfürlü tezahürat nedeniyle uyarmıştı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olaylar başlamadan önce kulübün etkinliğinde Galatasaray'a yönelik küfürler nedeniyle taraftarları uyararak, "Ali Sami Yen'i katmanız büyük saygısızlık" demişti.