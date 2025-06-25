Kamerun'da hakem, itiraz eden oyuncuya kafa attı

Kamerun İkinci Ligi'nde oynanan IIsosha de Limbe - APEJES Academy maçında yaşanan olay, dünya kamuoyunda gündem oldu.

Karşılaşmada son dakikalarda, konuk takımın attığı penaltı vuruşuyla gerginlik başladı.

Gerilen ortamda mücadelenin hakemi ev sahibi takımın oyuncularından birine kırmızı kart gösterdi.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Protesto olarak kaptan hariç tüm takım, sahaya oturdu ve oynamayı reddetti.

Ancak IIsosha de Limbe'de kaptan yedek kulübesine gidip bir not yazdı, takım arkadaşlarını arayıp kameraya gösterdi ve bunun için kırmızı kart gördü.

Tüm takım daha sonra hakeme koştu, yoğun itirazlarda bulundu.

HAKEM OYUNCUYA KAFA ATTI

Tam bu sırada maçın hakemi, üzerine gelen takım kaptanına kafa atarak oyuncuyu yere serdi.

Bu hareketin ardından hakeme uçan tekme atan takım kaptanına takım arkadaşları da katılınca sahada arbede yaşadı.