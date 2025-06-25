Karacabey Belediyespor'un yeni teknik direktörü Ahmet Taşyürek oldu

2’nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Karacabey Belediyespor, 2025/26 sezonu teknik direktörlüğü için daha önce kulüpte görev almış olan Ahmet Taşyürek ile anlaşma sağladı.

Geçmiş dönemde Karacabey Belediyespor’da başarılı bir sezon geçiren tecrübeli teknik adam, yeni sezonda da takımın başında olacak.

"HAYIRLI OLMASINI DİLERİZ"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Hoş Geldin Ahmet Taşyürek. Takımımız teknik direktörlük görevi için Ahmet Taşyürek ile anlaşmaya varmıştır. Her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz.

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Son olarak 1923 Mustafakemalpaşaspor’u çalıştıran Ahmet Taşyürek, 2005’ten itibaren Antakyaspor, Kırıkhanspor, Hatayspor, Ümraniyespor, Pendikspor, Şanlıurfaspor, Boluspor, Karşıyaka, 52 Orduspor, Karacabey Belediyespor ve Maraş İstiklal takımlarında teknik direktörlük yaptı.