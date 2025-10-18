Karadeniz derbisinde Trabzonspor, Rizespor'u yendi

- Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında Rizespor'u deplasmanda 2-1 yendi.
- Trabzonspor'un gollerini Felipe Augusto ve Paul Onuachu kaydederken, Rizespor'un tek golü Jesuran Rak-Sakyi'den geldi.
- Bu galibiyetle Trabzonspor, puanını 20'ye yükseltti ve üst üste üçüncü galibiyetini aldı.
Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı yaşanıyor.
Ligin 9. hafta mücadelesi Karadeniz derbisine sahne oldu.
İlhan Palut’un çalıştırdığı Rizespor ile Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, hakem Halil Umut Meler’in düdük çaldığı maçta Rize Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Kritik müsabakada kazanan 2-1'lik skorla konuk takım Trabzonspor oldu.
TRABZONSPOR, DEPLASMANDA KAZANDI
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Felipe Augusto ve 19. dakikada Paul Onuachu attı.
Rizespor'un tek golü 27. dakikada Jesuran Rak-Sakyi'den geldi.
2019'DAN SONRA İLK GALİBİYET
Trabzonspor, 2019 yılından bu yana ilk kez Rizespor deplasmanında ilk kez kazandı.
TRABZONSPOR, SERİ YAKALADI
Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti ve puanını 20 yaptı.
Rizespor, 8 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.
Rizespor, sahasında Başakşehir'i konuk edecek.