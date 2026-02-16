Kartal Kayra Yılmaz özür diledi: Formaya saygısızlık niyetim yoktu

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah-beyazlıların 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Oh Hyeon-Gyu, 58. dakikada Orkun Kökçü ve 90+6. dakikada Mustafa Hekimoğlu kaydetti.

Başakşehir'in sayıları ise 36. dakikada Selke ve 88. dakikada Bertuğ Yıldırım'dan geldi.

Bu skorun ardından son 5 maçta 3. kez kazanan Beşiktaş, 40 puanla 5. sırada yer aldı.

KARTAL KAYRA YILMAZ'IN HAREKETİ TEPKİ ÇEKTİ

Başakşehir ise 33 puanla 6. basamakta yer buldu. Beşiktaş, gelecek hafta Göztepe'yi ağırlayacak. Başakşehir ise Alanyaspor deplasmanına çıkacak.

Beşiktaş'ta maç kadrosunda yer alan ancak oyuna dahil olmayan Kartal Kayra Yılmaz'ın yedek kulübesinde yaptığı hareket, siyah-beyazlı taraftarların büyük tepkisini çekti.

Yılmaz'ın kulübede yere düşen Beşiktaş formasını ayağıyla ittiği görülürken bu görüntü, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

ÖZÜR DİLEDİ: O AN FARKINDA DEĞİLDİM, REFLEKSİF BİR HAREKETLE OLDU

25 yaşındaki futbolcu, çokça tartışılan görüntü sonrası sosyal medya hesabından özür mesajı yayınladı.

Yılmaz'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün maç sırasında yedek kulübesinde yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan bir görüntü hakkında bu açıklamayı yapma gereği duydum. Beşiktaş forması benim için her zaman büyük bir gurur ve onurdur. Görüntülerde yer alan pozisyonda formamızın yere düştüğünün o an farkında değildim. Maçın heyecanı ve konsantrasyonuyla tamamen refleksif bir hareket sonucunda oluşan bu durumun taraftarlarımızı üzdüğünü görmek beni de fazlasıyla üzmüştür. 14 yıldır onurla terlettiğim bu kutsal formaya karşı herhangi bir saygısızlık düşüncem ya da davranışım söz konusu olamaz. Kırılan ve üzülen tüm taraftarlarımızdan içtenlikle özür dilerim. Sahada her zaman olduğu gibi armamız için mücadele etmeye devam edeceğim. Saygılarımla"