Leroy Sane'den Juventus talebi

Galatasaray'da sakatlığı geçen Leroy Sane, Juventus maçıyla birlikte sahalara geri dönmek istiyor.

Alman yıldız, Juventus karşılaşmasında oynamak istediğini teknik heyete iletti.

Juventus maçı öncesi teknik heyetle görüşen Leroy Sane, "Oynamak istiyorum. Fedakarlığa hazırım." dedi.

"OYNAYABİLECEK DURUMDA"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da, Juventus maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Sane'nin son durumunu paylaştı.

Buruk, "Leroy Sane antrenmanlara çıktı. Juventus maçında oynayabilecek durumda." dedi.

RÖVANŞI DÜŞÜNEREK RİSKE EDİLMEK İSTENMİYOR

Buna göre Leroy Sane'nin, Juventus ile salı günü oynanacak ilk maçta ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Galatasaray forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan Leroy Sane, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.