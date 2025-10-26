Kasımpaşa - Beşiktaş - CANLI SKOR

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

GÜNCEL SKOR: KASIMPAŞA 0-1 BEŞİKTAŞ

19' Beşiktaş, kendi yarı sahasından topla birlikte çıkmak için uğraşıyor.

16' Claudio Winck tarafından yapılan orta rakip kaleye tehdit teşkil etmedi ve top tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı. Top oyun alanını terk ediyor ve yardımcı hakem köşe gönderini işaret ediyor. Kasımpaşa korneri kullanacak olan taraf.

12' Beşiktaş, Tammy Abraham ile gole çok yaklaştı. Kaleci Gianniotis, son anda kurtardı.

10' Kasımpaşa köşe vuruşunu gole çeviremedi. Rakip kaleci topu kontrol etti. Korner. Kasımpaşa bu duran top fırsatından yararlanmaya çalışacak.

5' Beşiktaş, Cengiz Ünder ile deplasmanda 1-0 öne geçiyor.

5’ Gol… Kasımpaşa 0-1 Beşiktaş (Cengiz)

3' Kendi aralarında isabetli kısa paslar yapan Beşiktaş oyuncuları oyunun temposunu kontrol ediyorlar.

1' Maç başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başladı.

Karşılaşmada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Kadir Sağlam görev alıyor.

Mücadele, BeIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

İLK 11'LER