Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de sürpriz transfer...

Kasımpaşa, Galatasaray'dan Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

"HOŞ GELDİN DİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Eyüp Aydın, Kemerburgaz Tesislerimizde Kulüp CEO’muz Ceyhun Kazancı’nın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Eyüp’e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.



PERFORMANSI

Sezonun ilk yarısında Galatasaray'dan Samsunspor'a kiralık olarak transfer olan 21 yaşındaki oyuncu, Karadeniz ekibinde 6 maçta süre alırken gol veya asist kaydedemedi.