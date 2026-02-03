Abone ol: Google News

Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu

Kasımpaşa, Galatasaray'da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Eyüp Aydın'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 03.02.2026 18:40 Güncelleme:
  • Kasımpaşa, 21 yaşındaki futbolcu Eyüp Aydın'ı Galatasaray'dan kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu.
  • Eyüp, Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı.
  • Oyuncu, sezonun ilk yarısında Samsunspor'da 6 maçta forma giymişti.

Süper Lig'de sürpriz transfer...

Kasımpaşa, Galatasaray'dan Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

"HOŞ GELDİN DİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Eyüp Aydın, Kemerburgaz Tesislerimizde Kulüp CEO’muz Ceyhun Kazancı’nın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Eyüp’e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

PERFORMANSI

Sezonun ilk yarısında Galatasaray'dan Samsunspor'a kiralık olarak transfer olan 21 yaşındaki oyuncu, Karadeniz ekibinde 6 maçta süre alırken gol veya asist kaydedemedi.

Eshspor Haberleri