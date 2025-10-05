Kasımpaşa ile Konyaspor yenişemedi

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Şota Arveladze yönetimindeki Kasımpaşa ile Recep Uçar'ın çalıştırdığı Konyaspor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı.

Kritik maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

KAZANAN YOK

Konyaspor, 22. dakikada Jackson Muleka ile 1-0 öne geçti ve deplasmanda ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

Kasımpaşa, 72. dakikada Claudio Winck ile 1-1'lik beraberlik golünü buldu.

Maçta başka gol olmadı ve Kasımpaşa ile Konyaspor arasındaki mücadele 1-1 tamamlandı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 9, bir maçı eksik Konyaspor 11 puana yükseldi.

Kasımpaşa, milli ara sonrası Eyüpspor deplasmanına gidecek. Konyaspor ise sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.