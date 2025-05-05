Kasımpaşa - Trabzonspor maçı öncesinde müzik etkinliği yapıldı

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma öncesinde Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi, müzik etkinliği düzenledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan müsabaka öncesinde Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi, "Sevgi ve kardeşlik için spor müzik el ele" diyerek müzik şenliği gerçekleştirdi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Müziğin, gençlerin sevgi ve kardeşliğine vesile olması amacıyla yapılan iş birliği neticesinde düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.