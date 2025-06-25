Kasımpaşa'da Shota Arveladze dönemi başladı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da yeni bir dönem başladı.
Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Burak Yılmaz ile yollarını ayıran İstanbul ekibi, yeni teknik direktörünü buldu.
Lacivert-beyazlılar, eski çalıştırıcısı Shota Arveladze ile sözleşme imzaladı.
"BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
Yuvana Hoş Geldin Shota Arveladze
Kulübümüzde 2012-2015 yılları arasında teknik direktörlük görevini üstlenen Shota Arveladze, yeniden Kasımpaşamızın başında.
Geçmişte birlikte yaşadığımız başarılı dönemlerin ardından, yeni sezonda da kendisiyle çalışacak olmaktan mutluluk duyuyoruz.
Shota Arveladze’ye yuvana hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz.