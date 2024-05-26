Kasımpaşa'ya yenilen Beşiktaş, sezonu mağlup kapattı Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Kasımpaşa'ya 2-1 yenildi. Siyah-beyazlılar, 56 puan topladığı sezonu 6. sırada bitirdi.

AA & Ensonhaber

Süper Lig tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Beşiktaş, 2023-2024 sezonunu Kasımpaşa'da mağlubiyetle kapattı.

Karşılaşmanın 4. dakikada Da Costa'dan yediği golle 1-0 geriye düşen siyah-beyazlı ekip, 60. dakikada da Yasin Özcan'ın golüne engel olamadı.

Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Beşiktaş, bu sonucun ardından sezonun 14. yenilgisini yaşadı. 16 galibiyet, 8 de beraberliği bulunan Beşiktaş 56 puan toplayabildi.

Sezon 6. basamakta tamamlayan siyah-beyazlılar 52 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü.

Emrecan Uzunhan sezon sonunda siftah yaptı

Sezon başında bir kavgaya karışarak sakatlanan Emrecan Uzunhan ilk kez sezonun son maçında görev aldı.

58. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un yerine oyuna giren 23 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor karşılaşmalarında kadroda olsa da forma giymedi.

Ghezzal son maçına çıktı

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonu itibarıyla bitecek Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı takımla son maçına çıktı.

Önümüzdeki sezon için boşa çıkacak tecrübeli oyuncu, 79. dakikada Fahri Kerem Ay'ın yerine oyuna girdi. Ghezzal, maçın ardından siyah-beyazlı taraftarların olduğu tribüne gidip vedalaştı.

2020-2021 sezonunda siyah-beyazlı takıma transfer olan Ghezzal, Beşiktaş'ın kazandığı son şampiyonlukta önemli katkı sağladı.

Siyah-beyazlı ekipte 4 sezon geçiren Ghezzal, toplam 122 maça çıktı ve 17 gol attı.

Semih Kılıçsoy 12. golünü attı

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Kasımpaşa karşısında 12. golünü kaydetti.

Kötü geçen sezonda siyah-beyazlıların en önemli kazanımı olarak değerlendirilen genç golcü, ligde 11 gol atarken, 1 gol de UEFA Konferans Ligi elemelerinde attı.

İlk yarı

4. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Sağdan ceza sahasına giren Fall'un içeri çevirdiği topu Da Costa ağlara gönderdi: 1-0.

20. dakikada Semih Kılıçsoy rakibinden kaptığı topla ceza sahasına sol çaprazdan girip şutunu çekti, kaleci gole izin vermedi.

35. dakikada Mustafa Hekimoğlu'nun sağdan ortaladığı topu arka direkte Semih Kılıçsoy tamamladı, meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

57. dakikada Semih Kılıçsoy topu savunmanın üzerinden aşırtarak Fahri'yi kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Siyah-beyazlı oyuncunun şutunda, kaleci gole izin vermedi.

60. dakikada Kasımpaşa skoru 2-0 yaptı. Aytaç Kara'nın sağdan ortaladığı topu arka direkte Yasin Özcan tamamladı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

87. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Ceza sahası sol çaprazında Cenk Tosun'la paslaşan Semih Kılıçsoy çaprazdan şutunda topu ağlara gönderdi: 2-1.

Kasımpaşa, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Kasımpaşa: 2 - Beşiktaş: 1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Bahattin Şimşek, Deniz Caner Özaral, Samet Çavuş

Kasımpaşa: Gianniotis, Gökhan Gül, Porozo, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Sadiku, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan (Dk. 86 Trazie), Da Costa

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 58 Emrecan Uzunhan), Zaynutdinov (Dk. 46 Necip Uysal), Masuaku (Dk. 46 Emrecan Terzi), Chamberlain (Dk. 63 Salih Uçan), Demir Ege Tıknaz, Fahri Kerem Ay (Dk. 79 Ghezzal), Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun

Goller: Dk. 4 Da Costa, Dk. 60 Yasin Özcan (Kasımpaşa), Dk. 86 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

Sarı kartlar: 9 Porozo (Kasımpaşa), Dk. 32 Semih Kılıçsoy, Dk. 70 Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş)