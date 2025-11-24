Kayserispor 6. mağlubiyetini aldı

- Kayserispor, Süper Lig'de 13. maçında Gaziantep FK'ya 3-0 yenilerek 6. mağlubiyetini aldı.
- Kayserispor, bu sezon 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.
- Sarı kırmızılılar Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'ya yenildi.
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor; ligde oynadığı 13. maçında 6. kez yenildi.
Gaziantep FK ile evinde oynadığı maçta rakibine 3-0’lik sonuç ile yenilen sarı kırmızılılar, haftayı puansız noktaladı.
Kayserispor; ligde oynadığı 13 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.
YALNIZCA 1 GALİBİYET VAR
Sarı kırmızılılar ligin 1. haftasında Beşiktaş’a, ligin 3. haftasında Galatasaray’a, 8. haftada Trabzonspor’a, 9. haftada Samsunspor’a, 12. haftada Fenerbahçe ve 13. haftada Gaziantep FK’ya mağlup oldu.