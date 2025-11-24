Abone ol: Google News

Kayserispor 6. mağlubiyetini aldı

Kayserispor, Süper Lig'de bu sezon 6. yenilgisini aldı.

Yayınlama Tarihi: 24.11.2025 10:15
  • Kayserispor, Süper Lig'de 13. maçında Gaziantep FK'ya 3-0 yenilerek 6. mağlubiyetini aldı.
  • Kayserispor, bu sezon 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.
  • Sarı kırmızılılar Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'ya yenildi.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor; ligde oynadığı 13. maçında 6. kez yenildi.

Gaziantep FK ile evinde oynadığı maçta rakibine 3-0’lik sonuç ile yenilen sarı kırmızılılar, haftayı puansız noktaladı.

Kayserispor; ligde oynadığı 13 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

YALNIZCA 1 GALİBİYET VAR

Sarı kırmızılılar ligin 1. haftasında Beşiktaş’a, ligin 3. haftasında Galatasaray’a, 8. haftada Trabzonspor’a, 9. haftada Samsunspor’a, 12. haftada Fenerbahçe ve 13. haftada Gaziantep FK’ya mağlup oldu.

