Kayserispor - Fenerbahçe maçında Ederson'a yabancı madde geldi

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig maçında sarı-lacivertlilerin kalecisi Ederson'a yabancı madde atıldı.

Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısının uzatma dakikalarında oyun durdu.

Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin golüyle 45+1. dakikada Kayserispor karşısında 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe'nin golünün ardından Kayserispor tribünlerinden sahaya yabancı madde atıldı.

Atılan yabancı maddelerden biri Fenerbahçe'den kaleci Ederson'a isabet etti.

Ederson'un tedavisi nedeniyle oyun yaklaşık 4 dakika durdu. Brezilyalı kaleci, alnına yapılan bandajın ardından oyuna devam etti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

