Kayserispor - Fenerbahçe maçının VAR'ı Sarper Barış Saka oldu

Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe arasında bugün oynanacak müsabakada VAR'da Sarper Barış Saka görev yapacak.
Süper Lig'in 29. hafta maçında Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Müsabakada hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Samet Çiçek yapacak.
Maçın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.
Karşılaşmada VAR'da Sarper Barış Saka, AVAR'da da Gökhan Barcın görev yapacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)