Kayserispor - Galatasaray - CANLI SKOR

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

GÜNCEL SKOR: KAYSERİSPOR 0-0 GALATASARAY

5' Kayserispor, Leroy Sane'nin kaybettiği topun ardından hızlı bir atak geliştirdi. Gökhan Sazdağı topu kaybetti.

3' Galatasaray ön alan baskısıyla topu kazandı savunma son anda müdahale etti. Galatasaray taç kazandı.

1' Maç başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor.

Kayseri Stadyumu'nda yapılan maç, saat 21.30'da başladı.

Müsabaka, hakem Alper Akarsu tarafından yönetiliyor. VAR hakemi ise Davut Dakul Çelik.

İLK 11'LER