Kayserispor galibiyeti unuttu

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, ligin ikinci yarısında oynadığı müsabakalarda galibiyet yüzü göremedi.

2026 yılında umutlu giren sarı-kırmızılılar, oynadığı 3 maçta da mağlup oldu.

Ligin ikinci yarısına Beşiktaş maçı ile başlayan ve bu maçı 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonrasında sahasında Başakşehir Futbol Kulübü ile karşılaştı.

İKİNCİ DEVREDE HENÜZ GALİBİYET ALAMADILAR

Bu maçı da 3-0 kaybeden Kayserispor, son olarak Galatasaray ile oynadığı maçı da 4-0 yenik noktaladı.

Sarı-kırmızılı ekip, 3 maçta gol atamazken kalesinde 8 gol gördü. Kayserispor, ligin 21. haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak.