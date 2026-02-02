Kayserispor galibiyeti unuttu

- Kayserispor, 2026 yılında oynadığı 3 Süper Lig maçını kaybetti.
- Beşiktaş, Başakşehir ve Galatasaray'a mağlup olarak 3 maçta gol atamadan, kalesinde 8 gol gördü.
- Sarı-kırmızılı ekip, Kocaelispor ile oynayacağı 21. hafta maçında galibiyet arayacak.
Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, ligin ikinci yarısında oynadığı müsabakalarda galibiyet yüzü göremedi.
2026 yılında umutlu giren sarı-kırmızılılar, oynadığı 3 maçta da mağlup oldu.
Ligin ikinci yarısına Beşiktaş maçı ile başlayan ve bu maçı 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonrasında sahasında Başakşehir Futbol Kulübü ile karşılaştı.
İKİNCİ DEVREDE HENÜZ GALİBİYET ALAMADILAR
Bu maçı da 3-0 kaybeden Kayserispor, son olarak Galatasaray ile oynadığı maçı da 4-0 yenik noktaladı.
Sarı-kırmızılı ekip, 3 maçta gol atamazken kalesinde 8 gol gördü. Kayserispor, ligin 21. haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak.