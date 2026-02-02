Abone ol: Google News

Kayserispor galibiyeti unuttu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2026 yılında oynadığı 3 lig maçını da kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 02.02.2026 12:03
  • Kayserispor, 2026 yılında oynadığı 3 Süper Lig maçını kaybetti.
  • Beşiktaş, Başakşehir ve Galatasaray'a mağlup olarak 3 maçta gol atamadan, kalesinde 8 gol gördü.
  • Sarı-kırmızılı ekip, Kocaelispor ile oynayacağı 21. hafta maçında galibiyet arayacak.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, ligin ikinci yarısında oynadığı müsabakalarda galibiyet yüzü göremedi.

2026 yılında umutlu giren sarı-kırmızılılar, oynadığı 3 maçta da mağlup oldu.

Ligin ikinci yarısına Beşiktaş maçı ile başlayan ve bu maçı 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonrasında sahasında Başakşehir Futbol Kulübü ile karşılaştı.

İKİNCİ DEVREDE HENÜZ GALİBİYET ALAMADILAR

Bu maçı da 3-0 kaybeden Kayserispor, son olarak Galatasaray ile oynadığı maçı da 4-0 yenik noktaladı.

Sarı-kırmızılı ekip, 3 maçta gol atamazken kalesinde 8 gol gördü. Kayserispor, ligin 21. haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak.

