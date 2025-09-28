Kayserispor - Gençlerbirliği maçında kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı.

Kayseri Stadı'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.

İLK YARI GENÇLERBİRLİĞİ'NİN ÜSTÜNLÜĞÜYLE GEÇİLDİ

Konuk ekip 26. dakikada Oğulcan Ülgün ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

GENÇLERBİRLİĞİ 9 KİŞİ KALDI

Gençlerbirliği'nde 50. dakikada Sekou Koita ve 70. dakikada Franco Tongya kırmızı kart gördü.

KAYSERİSPOR, SON DAKİKADA GOLÜ BULDU

90+1'de Kaysersipor adına Indrit Tuci sahneye çıktı maçın skorunu belirledi.

1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR

Bu sonuçla birlikte Kayserispor haftayı 5, Gençlerbirliği ise 4 puanla tamamladı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin sonraki haftasında Kayserispor deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.