Kayserispor - Gençlerbirliği maçında kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı.
Kayseri Stadı'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.
İLK YARI GENÇLERBİRLİĞİ'NİN ÜSTÜNLÜĞÜYLE GEÇİLDİ
Konuk ekip 26. dakikada Oğulcan Ülgün ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
GENÇLERBİRLİĞİ 9 KİŞİ KALDI
Gençlerbirliği'nde 50. dakikada Sekou Koita ve 70. dakikada Franco Tongya kırmızı kart gördü.
KAYSERİSPOR, SON DAKİKADA GOLÜ BULDU
90+1'de Kaysersipor adına Indrit Tuci sahneye çıktı maçın skorunu belirledi.
1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR
Bu sonuçla birlikte Kayserispor haftayı 5, Gençlerbirliği ise 4 puanla tamamladı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Ligin sonraki haftasında Kayserispor deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.