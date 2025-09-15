Kayserispor, Göztepe ile yenişemedi

Süper Lig'in 5. hafta maçında Kayserispor, Göztepe ile karşı karşıya geldi.

KAYSERİSPOR İLE GÖZTEPE YENİŞEMEDİ

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Kayserispor'un golünü 60. dakikada Miguel Cardoso kaydetti.

Göztepe'ye beraberliği getiren golü 85. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti.

Bu sonucun ardından, 1 maçı eksik olan Kayserispor, puanını 3 yaptı. Göztepe ise puanını 9'a çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Kayserispor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Göztepe, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in 5. haftasındaki Zecorner Kayserispor-Göztepe maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

21. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde savunmanın arasında iyi yükselen Göztepeli Heliton'un kafa vuruşunda top, az farkla auta çıktı.

34. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Mane'nin şutunda kaleci soluna uzanarak topu çeldi. Dönen topu takip eden Mendes'in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Lis, topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 berabere tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Mendes'in ortasında ön direğe koşu yapan Opoku'nun kafa vuruşunda top, uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.

58 . dakikada kendi yarı alanından uzun pasla çıkan Göztepe'de Juan'ın kafasıyla indirdiği topa koşu yapan Janderson sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci parmaklarının ucuyla topu son anda kornere çeldi.

60. dakikada sol kanatta topla buluşan Cardoso'nun topu sürdükten sonra sağ ayağı ile uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

85. dakikada Göztepe'de kaleyi cepheden gören pozisyonda kazanılan serbest atışı kullanan Efkan Bekiroğlu'nun etkili vuruşunda meşin yuvarlak kale direklerinin sağ köşe birleşiminden ağlara gitti: 1-1.

90. dakikada sol kanattan Cardoso'nun kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu kontrol eden Bennes'in sert şutunda kaleci Lis, sağına gelen topu yatarak uzaklaştırdı.

Mücadele 1-1 berabere bitti.