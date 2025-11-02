Kayserispor, Kasımpaşa'yı üç golle geçti

- Kayserispor, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 yendi.
- Maçta Kayserispor'un gollerini Joao Mendes, Stefano Denswill ve Indrit Tuci attı.
- Bu sonuçla Kayserispor ilk galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti, Kasımpaşa ise 10 puanda kaldı.
Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Radomir Djalovic yönetimindeki Kayserispor ile Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Kayseri Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan ev sahibi takım oldu.
Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
KAYSERİSPOR'DAN ÜÇ GOLLÜ GALİBİYET
Karşılaşmada ev sahibi Kayserispor'un gollerini 11. Joao Mendes, 32. dakikada Stefano Denswill ve son olarak 81. dakikada Indrit Tuci kaydetti.
Konuk ekip Kasımpaşa'nın gollerini ise 19. dakikada Claudio Winck ve 67. dakikada Kubilay Kanatsızkuş kaydetti.
İLK KEZ KAZANDILAR
Bu sonuçla birlikte Kayserispor, ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Kasımpaşa'nın ise galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.
Galibiyetin ardından Kayserispor, ligdeki puanını 9'a yükseltti ve 15. sırada konumlandı. Mağlup taraf Kasımpaşa ise 10 puanla 13. sırada yer aldı.
KAYSERİSPOR, FENERBAHÇE DEPLASMANINDA
Ligde gelecek hafta Kayserispor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kasımpaşa, sahasında Göztepe'yi konuk edecek.