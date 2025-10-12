Kayserispor'da Radomir Djalovic dönemi başladı

Kayserispor’da 2025-2026 sezonu öncesi teknik direktörlük görevine Markus Gisdol getirilmişti.

Sarı-kırmızılılar Alman çalıştırıcı yönetiminde çıktığı 8 maçlık periyotta 5 beraberlik, 3 yenilgi elde etmişti.

Markus Gisdol ile yolların ayrılmasının ardından göreve 42 yaşındaki teknik direktör Radomir Djalovic getirildi.

"1.5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANMIŞTIR"

Kayserispor'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Hoş Geldin Radomir Djalovic



Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Radomir Djalovic ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır.



Anlaşmanın hem Radomir Djalovic'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.

KAYSERİ ERCİYESSPOR'DA OYNADI

Karadağlı teknik adam Radomir Djalovic, futbolculuk döneminde NK Zagreb, Arminia Bielefeld, Rijeka, ve Rapid Bükreş gibi kulüplerde forma giydi.

2006-2007 sezonunda Süper Lig'de Kayseri Erciyesspor forması da giyen Djalovic, daha sonra M. Sepahan, Buducnost ve Rudar'da forma terletti.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine, futbolculuk döneminde formasını giydiği Hırvatistan ekibi Rijeka’da başladı.

Djalovic, Rijeka’yı 2024-25 sezonunda Hırvatistan Ligi şampiyonluğuna taşıdı ve Hırvatistan Kupası’nı kazandı.

Son olarak Slovenya temsilcisi NK Maribor’un başında görev yapan Karadağlı teknik adam, burada 2 maçta takımın başında sahaya çıktı.