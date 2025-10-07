Kayserispor'da teknik direktör Gisdol'un görevine son verildi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol'un görevine son verdi.
Kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, yaptığı açıklamada, Gisdol ile yolları ayırdıklarını söyledi.
BİR HOCA DAHA GİTTİ
Alman çalıştırıcıya teşekkür eden Açıkalın, yeni teknik direktörle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktardı.
Başkan Açıkalın, yeni teknik adamı, takımın yarın Antalya'da gireceği kampa yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti.
8 MAÇTA 5 BERABERLİK 3 MAĞLUBİYET
Sarı-kırmızılı ekip, Markus Gisdol yönetiminde ligde çıktığı 8 maçta 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puan topladı.
Kayserispor, bu maçlarda 5 kez rakip ağları havalandırırken, kalesindeki 17 gole engel olamadı.
GÖNDERİLEN 6. İSİM OLDU
Öte yandan sezonun ilk 8 haftası geride kalan Süper Lig'de istediğini bulamayan Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir, Gaziantep FK ve Eyüpspor, teknik direktör değişikliğine giden takımlar olmuştu.