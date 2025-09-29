Kayserispor'un 7 maçından 5'i 1-1 beraberlikle bitti

Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor, Gençlerbirliği’ni konuk etti.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılılar, 90+2. dakikada bulduğu golle 1 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Kayserispor, ligde oynadığı 7 maçta 2 mağlubiyet ve 5 beraberlik almış oldu.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'A YENİLDİLER

Sarı-kırmızılılar; Başakşehir, Kocaelispor, Göztepe, Antalyaspor ve Gençlerbirliği ile puanları paylaşırken, Galatasaray ile Beşiktaş’a ise mağlup oldu.

Kayseri temsilcisi, söz konusu beraberliklerin tamamını da 1-1'lik skorlarla elde etti.