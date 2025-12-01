Kazeem Olaigbe, futbol ve özel hayatında merak edilenleri anlattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzonspor’un yetenekli kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe, kulüp dergisine konuştu, futbol ve özel yaşamının yanı sıra takım arkadaşlarındaki enlere ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

Olaigbe, bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şeyin galibiyet olduğunu ifade ederek, en zor tarafın ise ‘sakatlanıp oynayamamak’ olduğunu söyledi.

Rennes formasıyla oynarken attığı gol ve asistin iptal edildiği Monaco maçını ‘en üzüldüğü maç’ olarak nitelendiren genç oyuncu, Cercle Brugge formasıyla 2 gol 1 asist yaptığı Olimpija Ljubljana karşılaşmasının ise kariyerindeki en sevindiği maç olduğunu belirtti.

‘SİHİRLİ DEĞNEĞİM OLSA FAKİRLİĞİ KALDIRIRDIM’

Profesyonel futbolcu olmasaydı tenisle ilgilenebileceğini belirten Olaigbe, dünyada değiştirmek istediği şeyi ise ‘fakirliği ortadan kaldırmak’ şeklinde açıkladı.

Uğurlu rakamının 7 olduğunu söyleyen ve kendisine her zaman uğur getirdiğine inandığını söyleyen kanat oyuncusu, sahada en çok ‘topa sahip olamamaya’ sinirlendiğini, rakip oyuncularda ise ‘sakatlık numarası’ yapılmasına kızdığını ifade etti.

Kendi oyun stilini ‘yaratıcı’ olarak tanımlayan Olaigbe, hem taktik antrenmanlar hem çift kale maçlarda en çok keyif aldığı şeyin rekabet olduğunu dile getirdi.

Sahadaki en güçlü yönünü, ‘zor pozisyonda bile rakibi geçebilmek’ şeklinde aktardı.

‘HAYATIMIN EN ÖNEMLİ GÜNÜ PROFESYONEL SÖZLEŞME İMZALADIĞIM GÜNDÜ’

Futbol dışındaki zamanlarında yüzmeyi tercih ettiğini belirten Olaigbe, babasından aldığı en iyi tavsiyeyi, ‘hep motive ol, küçük hataların seni yıldırmasına izin verme’ şeklinde açıkladı.

Hayatının en önemli gününün ise profesyonel sözleşme imzaladığı gün olduğunu söyledi.

Olaigbe, en büyük korkularının ‘örümcek ve fare’ olduğunu da sözlerine ekledi.

‘EN SEVDİĞİM HUYUM TOPLA RAHAT OLMAK’

Kendi karakterini anlatırken, topla olan rahatlığını sevdiğini belirten oyuncu, hoşlanmadığı yönü sorulduğunda ise ‘çok yok’ yanıtını verdi.

Çocukluk idolü olarak Cristiano Ronaldo’yu gösteren Olaigbe, Neymar ve Eden Hazard’dan da ilham aldığını söyledi.

Günlük hayatına dair soruları da yanıtlayan Olaigbe, en sevdiği rengin turuncu olduğunu, en sevdiği yemeğin ise bolonez makarna olduğunu belirtti.

Türkçede en sevdiği kelimenin ‘tamam’ olduğunu söyleyen genç oyuncu, en sevdiği şarkıcının Gunna, en çok etkilendiği dizinin ise ‘Power’ olduğunu ifade etti.

TAKIM İÇİN EN’LER

Takım arkadaşlarına dair sorularda ise; en disiplinli oyuncu olarak Mustafa Eskihellaç’ı, en şakacı futbolcu olarak Chirst Oulai’yi, en fazla yemek yiyen oyuncu olarak Tim Jabol Folcarelli’yi işaret etti.

En kötü şarkı söyleyen futbolcu için ‘sanırım Serdar Saatci’ diyen Olaigbe, en çok konuşan oyuncunun da yine Serdar Saatçi olduğunu vurguladı. En iyi giyinen futbolcu sorusuna ise ‘ben’ yanıtını verdi.