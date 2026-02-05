N’Golo Kante ilk antrenmanına çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, dünyaca ünlü Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler, kariyerinde Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu başta olmak üzere çok sayıda başarı elde eden Fransız yıldız, kendisini 2.5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

34 yaşındaki yıldız isim, imzanın ardından bugün top başı yaptı.

İMZAYI ATTI, ANTRENMANA ÇIKTI

Sarı-lacivertli ekipte teknik direktörü Domenico Tedesco yönetimindeki antrenmana yeni transfer N'Golo Kante de katıldı.

Tecrübeli Fransız futbolcu böylelikle, Fenerbahçe'deki ilk antrenmanına da çıkmış oldu.

Fenerbahçe, hafta sonu ise Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni sahasında ağırlayacak.