N'Golo Kante’yi bekleyen Fenerbahçeliler çıktığı çardak çöktü

Fenerbahçe’nin yeni yıldızı N’Golo Kante İstanbul’a ayak bastı. Havalimanındaki coşkulu karşılama sırasında bir çardağın kırılması paniğe neden oldu.

Yayınlama Tarihi: 05.02.2026 13:47
  • Fenerbahçe’nin yeni transferi N'Golo Kante’nin gelişi için binlerce taraftar toplandı.
  • Kante’yi görmek isteyen taraftarların çıktığı çardak çöktü.
  • Olayda ciddi bir yaralanma olmazken, güvenlik güçleri duruma müdahale etti.

Fenerbahçe’nin yeni transferi N'Golo Kante’nin Türkiye’ye gelişi için binlerce taraftar  toplandı.

Kante’yi daha iyi görebilmek ve görüntü çekmek isteyen bir grup taraftar alandaki çardağın üzerine çıktı. 

KANTE'Yİ GÖRMEYE ÇALIŞTILAR 

Ancak artan ağırlığı taşıyamayan çardak bir süre sonra çöktü.

Hem çardağın üzerindeki hem de çevredeki taraftarlar kısa süreli bir panik yaşadı.

ÇARDAK ÇÖKTÜ 

Olayın ardından çevrede kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir ciddi yaralanma olmadığı öğrenildi.

Güvenlik güçleri müdahale ederek kalabalığı kontrol altına aldı.

