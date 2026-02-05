N'Golo Kante’yi bekleyen Fenerbahçeliler çıktığı çardak çöktü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe’nin yeni transferi N'Golo Kante’nin Türkiye’ye gelişi için binlerce taraftar toplandı.

Kante’yi daha iyi görebilmek ve görüntü çekmek isteyen bir grup taraftar alandaki çardağın üzerine çıktı.

KANTE'Yİ GÖRMEYE ÇALIŞTILAR

Ancak artan ağırlığı taşıyamayan çardak bir süre sonra çöktü.

Hem çardağın üzerindeki hem de çevredeki taraftarlar kısa süreli bir panik yaşadı.

ÇARDAK ÇÖKTÜ

Olayın ardından çevrede kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir ciddi yaralanma olmadığı öğrenildi.

Güvenlik güçleri müdahale ederek kalabalığı kontrol altına aldı.