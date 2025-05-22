Kazım Karabekir Stadyumu'nun zemini hibrit çime dönüştürülüyor

AA & Ensonhaber

1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nın maçlarını oynadığı Kazım Karabekir Stadı'nda hibrit çim çalışmaları başladı.

Daha önce alttan ısıtmalı sistemle yağan karın erimesi sağlanan stat, branda ve üstten ısıtmalarla şimdiye kadar futbol oynamaya uygun hale getirildi.

Özellikle kışın soğuk hava şartları nedeniyle söz konusu çalışmaların yetersiz kalması nedeniyle statta zeminin yenilenmesi için çalışma yapıldı.

HİBRİT ÇİME DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde mavi-beyazlı kulübün iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadın zemini, iş makineleri yardımıyla söküldü.

Stadın zemini hibrit çime dönüştürülecek.

YENİ SEZONA YETİŞECEK

Çalışmaları yerinde inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, zeminin 2025-2026 sezonuna yetişeceğini ve Erzurumspor'un yeni sezondaki maçlarını hibrit çim zemininde oynayacağını belirtti.