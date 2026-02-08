Abone ol: Google News

Kazımcan Karataş, Başakşehir'de ilk maçına çıktı

Başakşehir'in, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kazımcan Karataş, Eyüpspor maçıyla turuncu-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

08.02.2026
  • Kazımcan Karataş, Galatasaray'dan kiralık olarak transfer olduğu Başakşehir'de ilk maçına çıktı.
  • Başakşehir, Eyüpspor'u 2-1 yendi.
  • Karataş, 65. dakikada oyuna dahil oldu.

Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir, deplasmanda karşı karşıya geldiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

İkinci transfer ve tescil döneminde Galatasaray’dan kiralık olarak kadroya katılan Kazımcan Karataş da, bu müsabakayla birlikte turuncu-lacivertli formayla ilk maçını oynadı.

65. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Mücadeleye yedek başlayan 23 yaşındaki futbolcu, 65. dakikasında Operi’nin yerine oyuna dahil oldu.

