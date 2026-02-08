Kazımcan Karataş, Başakşehir'de ilk maçına çıktı

- Kazımcan Karataş, Galatasaray'dan kiralık olarak transfer olduğu Başakşehir'de ilk maçına çıktı.
- Başakşehir, Eyüpspor'u 2-1 yendi.
- Karataş, 65. dakikada oyuna dahil oldu.
Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir, deplasmanda karşı karşıya geldiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.
İkinci transfer ve tescil döneminde Galatasaray’dan kiralık olarak kadroya katılan Kazımcan Karataş da, bu müsabakayla birlikte turuncu-lacivertli formayla ilk maçını oynadı.
65. DAKİKADA OYUNA GİRDİ
Mücadeleye yedek başlayan 23 yaşındaki futbolcu, 65. dakikasında Operi’nin yerine oyuna dahil oldu.