Kenan ve Hakan sahneye çıktı! 7 gollü maçta Juventus, Inter'i yendi İtalya'nın en önemli derbilerinden olan Juventus-Inter karşılaşmasına milli futbolcular Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu damga vurdu. 7 gollü mücadelede Hakan 2 gol, Kenan 1 gol ve 1 asistlik performans sergilerken Juventus maçı 4-3 kazandı.

İtalya Serie A'nın 3. haftasında derbide Juventus, sahasında Inter'i konuk etti. Allianz Stadyumu'nda oynanan derbide kazanan 4-3'lük skorla Juventus oldu. SAHNEYE ÇIKTILAR Juventus, 14. dakikada Lloyd Kelly ile 1-0 öne geçti. Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun 30. dakikada attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Juventus, Kenan Yıldız'ın 38. dakikada attığı golle Inter karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. HAKAN YİNE SAHNEDE Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun 65. dakikada attığı golle Juventus karşısında 2-2'lik eşitliği buldu. Milli yıldız, bu golüyle derbide ikinci kez ağları havalandırdı. INTER ÖNE GEÇTİ Inter, 76. dakikada Marcus Thuram ile bir gol daha buldu ve Juventus deplasmanında 3-2 öne geçti. KENAN'DAN BU KEZ ASİST Juventus, Khephren Thuram'ın 82. dakikada attığı golle durumu 3-3'e getirdi. Thuram'ın bu golünde asisti yapan isim Kenan Yıldız oldu. JUVENTUS KAZANDI Ev sahibi Juventus, 90+1. dakikada Vasilije Adzic'in golüyle Inter'i 4-3'lük skorla mağlup etmeyi başardı. OYNADIKLARI SÜRELER Juventus'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı. Inter'de iki kez ağları havalandıran Hakan Çalhanoğlu, 82'de oyundan çıktı. INTER 3 PUANDA KALDI Bu sonucun ardından Juventus, 9 puana yükseldi. Inter, 3 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Hellas Verona deplasmanına gidecek. Inter, sahasında Sassuolo'yu konuk edecek. Eshspor Haberleri Galatasaray’ın yeni kalecisi Uğurcan Çakır'dan buruk mesaj

