Kenan Yıldız, forma çekimleri için kamera karşısına geçti

A Milli Futbol Takımımızın başarılı oyuncusu Kenan Yıldız, kulübü Juventus'taki performansıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Öyle ki Yıldız, genç yaşına rağmen adeta Juve'nin değişilmezleri arasına girdi.

Adı yaz transfer döneminde birçok Avrupa deviyle anılan Kenan Yıldız, tercihini ise Juventus'tan yana kullandı ve İtalyan ekibinde kaldı.

BU SEFER SAHA DIŞIYLA GÜNDEMDE

Özellikle İngiltere'den Arsenal ve Liverpool'un takip ettiği milli oyuncumuz son olarak Juventus’un yeni sezon çekimleri için kamera karşısına geçti.

20 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, sosyal medya hesabından poz verdiği fotoğrafları paylaştı.

Juventus formasıyla poz veren milli oyuncunun fotoğrafları, sosyal medyada beğeni topladı.

İşte o pozlar...