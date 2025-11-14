Kenan Yıldız ile Juventus anlaşamadı: 100 milyon euroluk bonservis beklentisi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İtalya Ligi Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın adı gündemden düşmüyor.

Juventus'ta 10 numaralı formayı giyen ve takım kaptanlarından biri olan Yıldız, bir süredir kulübüyle sözleşme görüşmelerini sürdürüyordu.

İtalyan basınında çıkan iddialara göre iki taraf arasındaki temaslar durma noktasına geldi.

JUVE'YLE GÖRÜŞMELER TIKANDI: 100 MİLYON EURO BONSERVİS BELİRLENDİ

Corriere dello Sport'un haberine göre ise Juventus cephesi, Kenan Yıldız ile yeni sözleşme için anlaşma sağlayamaması ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım bileti alamaması halinde genç futbolcuyu satabilir.

Bir kulüp, Kenan Yıldız için 100 milyon euro bonservis bedeli öderse 21 yaşındaki futbolcu Türk futbol tarihine geçecek.

Yıldız, 100 milyon euroya transfer olması halinde en yüksek bonservis bedeli ödenen Türk futbolcu olacak.

REAL MADRID İDDİASI

Öte yandan İspanyol basını, Yıldız için Real Madrid'in devreye girme ihtimalinin bulunduğunu öne sürdü.

Teknik direktör Xabi Alonso'nun yıldız ismi yakından takip ettiği yazılırken, Juventus'un satış kararı alması halinde Real Madrid'in bir numaralı aday olacağı iddia edildi.

Diğer yandan geçtiğimiz yaz Chelsea’nin Kenan için 67 milyon Euro teklif ettiği bilinirken, Arsenal’in de oyuncuyu yakından takip ettiği gelen haberler arasında.