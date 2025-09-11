Kenan Yıldız, İtalya Serie A'da ayın oyuncusu seçildi!

İtalya Serie A'da 2025 sezonu Ağustos ayı itibariyle başladı.

Juventus iki maçta iki galibiyetle puan durumunda ikinci sırayı alırken, Kenan Yıldız da takımının Parma ile oynadığı ve 2-0 galip geldiği açılış maçında iki asist yaparak dikkat çekti.

Kenan Yıldız, Parma karşısındaki performansı ile Udinese oyuncusu Thomas Kristensen, Napoli oyuncusu Scott McTominay, Como oyuncusu Nico Paz, Roma oyuncusu Matias Soule ve Inter oyuncusu Marcus Thuram ile Serie A Ayın Futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

AYIN FUTBOLCUSU OLDU

Taraftar oylamasında bu isimleri geride bırakan milli futbolcu böylece 2025 Ağustos Serie A Ayın Futbolcusu oldu.

"TARAFTARLARI EN ÇOK HEYECANLANDIRAN İSİMLERDEN"

Serie A resmi hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: