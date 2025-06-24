Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki performansıyla göz dolduruyor.

20 yaşındaki yıldız futbolcu, Al Ain maçının ardından Wydad Casablanca müsabakasında da ağları havalandırdı.

İTALYA'YI SALLADI...

Milli yıldız böylece, Kulüpler Dünya Kupası'nda forma giydiği 2 maçta 3 gol kaydetti.

Haftanın takımına da seçilen milli yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi.

ANSA

“Dünya klasında bir Yıldız, Fas temsilcisi Wydad’ı 4-1 yenen ve Al Ain’e karşısında aldığı 5-0’lık galibiyetin ardından Kulüpler Dünya Kupası G Grubu’nda tam puana ulaşan Juventus’a liderlik ediyor. 10 numara, ‘maçın adamı’ ve aynı zamanda turnuvanın en golcü oyuncusu.”

Sport Mediaset

“Kenan Yıldız’ın yıldızı Amerika’da parlıyor: Dünya Kupası’nın yüzü o. Kenan Yıldız iki maçta mutlak bir kahraman olarak sahnenin merkezinde yer aldı. 2005 doğumlu oyuncu, Al Ain’e karşı attığı harika golü Wydad Casablanca’ya karşı gösterdiği süper performansla tekrarladı ve Juventus’u son 16’ya taşıdı. Türk şu anda bu Kulüpler Dünya Kupası’nın yüzü, golleri ve sıra dışı oyunlarıyla itici bir güç.”

Sky Sport İtalya

“Sahadaki en iyi oyuncu Yıldız’dı: İki gol atan Türk, MVP oldu.”

Corriere della Sera

“Yarı orta saha oyuncusu, yarı forvet, her zaman oyunun merkezinde. Rakibe kendi kalesine gol attırdı. İkinci golde koordinasyon ve yaratıcılıkla bir vuruş yaptı. Üçüncüsünde ise tekniğiyle aldattı, top sürüşü ve vuruşuyla golü attı.”

Eurosport İtalya

“Olağanüstü. İki buçuk gol. Maçın kilidini açan oyunu: Thuram ile bir pas alışverişi ve Juventus’u öne geçiren bir şut. Sonra 2-0’ı getiren hüner: Harika bir gol. İkinci yarıda soldan ısrar etti ve harika bir dönüşle üçüncü golü atıyor. Ustaca.”

Tuttosport

“Kenan Yıldız, Kulüpler Dünya Kupası’nda Juventus’un mutlak kahramanı haline geldi. Türk yetenek, Al Ain ve Wydad’a karşı ilk iki mücadelede taraftarları büyüledi, 2 gol attı. Bu performansı onu turnuvanın en çok gol atanlar sıralamasında da uçuruyor. Kenan Yıldız’ın performansı inanılmaz bir tesadüfle de süslendi. Kenan Wydad’a attığı iki gol sayesinde, 22 Haziran 1986’da İngiltere’ye karşı bunu başaran Maradona’dan bu yana FIFA’nın düzenlediği (Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası) turnuvalarda iki gol atan ilk 10 numara oldu.”