Kenan Yıldız: Sahada elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum

Juventus’ta forma giyen milli oyuncumuz Kenan Yıldız, İtalyan basınından Gazzetta dello Sport’a röportaj verdi.

Yıldız verdiği röportajda kariyerine, Juventus’taki hedeflerine ve kişisel gelişimine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kariyeri boyunca Juventus'ta kalmak istediğini belirten Yıldız, ancak gelecekte ne olacağının kesin olarak bilinmeyeceğini söyledi.

"KARİYERİM BOYUNCA JUVE'DE KALMAK İSTİYORUM"

Yıldız, "Sonsuza kadar Juventus'ta kalmayı hayal ediyorum, bu benim için bir rüya ama futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz. Bu yüzden geleceği fazla düşünmeden bugünün keyfini çıkarmayı tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.

Para konuşmak yerine sahada elinden gelenin en iyisini vermek istediğini aktaran Yıldız, “Dürüst olmak gerekirse şu anda bu konuyu düşünmüyorum. Durumumdan memnunum ve sadece takım için çalışmak istiyorum. Paradan konuşmuyorum, sahada elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum.” dedi.

Teknik direktörü Igor Tudor'un kendisine özgürlük tanıdığını da sözlerine ekleyen Kenan, beğendiği oyuncularla ilgili sorulan soruya ise Arda Güler ve Virgil Van Dijk'in ismini verdi.

"NE YAPMAM GEREKTİĞİNİ BİLİYORUM"

İşte Kenan Yıldız'ın röportajından kesitler...

"ZİHİNSEL OLARAK BÜYÜDÜM"

“Ben çok değiştim. Bir ergenden yavaş yavaş bir adama dönüşüyorum. Adım adım büyüyorum. Her şey için minnettarım ve her gün daha da iyi olmak istiyorum. Zihinsel olarak büyüdüm diyebilirim. Genç yaşta, senden daha büyük ve deneyimli takım arkadaşlarınla oynarken sürekli seviyeni yukarıya taşıman gerekiyor. Yeni bir boyuta geçmek zorundasın ve her alanda gelişmelisin çünkü futbol birçok bileşenden oluşur. Tutumunu da değiştirmelisin, fiziksel olarak çok gelişmeli ve vücuduna iyi bakmalısın. Zor zamanlar da oldu; futbolda her şey her zaman pürüzsüz gitmez. Ancak genel olarak sezonun nasıl geçtiğinden memnunum, şu an Amerika'da da her şey güzel ilerliyor.”