Kenan Yıldız: Sahada elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum

Juventus’ta forma giyen milli oyuncumuz Kenan Yıldız, İtalyan basınından Gazzetta dello Sport’a röportaj verdi.

Yıldız verdiği röportajda kariyerine, Juventus’taki hedeflerine ve kişisel gelişimine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kariyeri boyunca Juventus'ta kalmak istediğini belirten Yıldız, ancak gelecekte ne olacağının kesin olarak bilinmeyeceğini söyledi.

"KARİYERİM BOYUNCA JUVE'DE KALMAK İSTİYORUM"

Yıldız, "Sonsuza kadar Juventus'ta kalmayı hayal ediyorum, bu benim için bir rüya ama futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz. Bu yüzden geleceği fazla düşünmeden bugünün keyfini çıkarmayı tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.

Para konuşmak yerine sahada elinden gelenin en iyisini vermek istediğini aktaran Yıldız, “Dürüst olmak gerekirse şu anda bu konuyu düşünmüyorum. Durumumdan memnunum ve sadece takım için çalışmak istiyorum. Paradan konuşmuyorum, sahada elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum.” dedi.

Teknik direktörü Igor Tudor'un kendisine özgürlük tanıdığını da sözlerine ekleyen Kenan, beğendiği oyuncularla ilgili sorulan soruya ise Arda Güler ve Virgil Van Dijk'in ismini verdi.

"NE YAPMAM GEREKTİĞİNİ BİLİYORUM"

İşte Kenan Yıldız'ın röportajından kesitler...

“Bana büyük güven ve kendi yeteneklerime olan inanç veriyor. Ne yapmam gerektiğini biliyorum, her gün takıma yardımcı olabilmek için çalışıyorum. Kendine inanmak çok önemli, bu da her zorluğun üstesinden en üst seviyede gelmeyi sağlıyor. Kıyaslamaları sevmem. Ben sadece antrenmanda ve maçta kendim ve takımın iyiliği için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam etmek istiyorum.”

"ZİHİNSEL OLARAK BÜYÜDÜM"

“Ben çok değiştim. Bir ergenden yavaş yavaş bir adama dönüşüyorum. Adım adım büyüyorum. Her şey için minnettarım ve her gün daha da iyi olmak istiyorum. Zihinsel olarak büyüdüm diyebilirim. Genç yaşta, senden daha büyük ve deneyimli takım arkadaşlarınla oynarken sürekli seviyeni yukarıya taşıman gerekiyor. Yeni bir boyuta geçmek zorundasın ve her alanda gelişmelisin çünkü futbol birçok bileşenden oluşur. Tutumunu da değiştirmelisin, fiziksel olarak çok gelişmeli ve vücuduna iyi bakmalısın. Zor zamanlar da oldu; futbolda her şey her zaman pürüzsüz gitmez. Ancak genel olarak sezonun nasıl geçtiğinden memnunum, şu an Amerika'da da her şey güzel ilerliyor.”

"DEL PIERO'YLA SIK SIK KONUŞUYORUZ AMA KENDİ HİKAYEMİ YAZMAK İSTİYORUM"

“Sayılarla ilgilenmiyorum. Kendi hikayemi yazmak istiyorum. Del Piero’yu çok inceledim, onun ne yaptığını biliyorum ama biz iki farklı insanız. Herkesin kendi yolu vardır. Onunla sık sık konuşuruz ve bazen görüşürüz de. Maçlardan sonra bana yazıyor ve daha iyi olmam için teşvik ediyor. Benim için mutlu olduğunu söylüyor ve böyle devam etmemi diliyor. Ale inanılmaz bir insan.”

'ARDA GÜLER VE VAN DIJK'

“Beğendiğim birçok oyuncu var, mesela Real Madrid’de. Arda Güler çok yetenekli ve büyük bir geleceği olacak. Onlarla kıyaslanmak hoş. Ama bana en iyi kim diye sormayın, çünkü söylemeyeceğim... Defans oyuncuları? Juventus’taki birçok savunmacı çok iyi ama bir isim verecek olursam, Van Dijk derim. O gerçekten çok iyi.”

"KOLO MUANI'NİN HAKKIMDA BÖYLE GÜZEL ŞEYLER SÖYLEDİĞİNE İNANAMIYORUM"

“Takım arkadaşlarımdan böyle şeyler duymak harika. Hepsine ve bugüne kadar çalıştığım hocalara teşekkür ediyorum. Kolo Muani’nin benim hakkımda böyle güzel şeyler söylediğine inanamıyorum. Sadece 2-3 yıl önce ben bir çocuktum, o ise çoktan büyük bir oyuncuydu. Şimdi her gün aynı sahadayız. Bu beni daha da çok çalışmaya teşvik ediyor. Eğer bugün buradaysam, babama teşekkür etmeliyim. Beni her gün antrenmana götürdü. Kendisi profesyonel değildi, sadece eğlenmek için futbol oynadı ama bana bu spora olan sonsuz sevgiyi aşıladı. Her zaman bana “koş, dripling yap, oyna ve eğlen” derdi. Beni hep çok eleştirirdi ve ben de onun tavsiyelerine hep kulak verdim.”

"FUTBOL DEĞİŞİYOR VE MODERNLEŞİYOR"

“Doğru, çok fazla maç oynanıyor ama futbol da değişiyor ve modernleşiyor. Her 2-3 günde bir maç oynamak yorucu ama olumlu yönleri de var; çünkü yeni meydan okumalar sunuyor. Neyse ki etrafımızda toparlanmamıza yardımcı olan birçok profesyonel var. Genç olmamın avantajı var. Vücuduma iyi bakmaya çalışıyorum ve bana verilen talimatları harfiyen uyguluyorum. Juventus sağlık ekibine teşekkür ederim, benimle çok ilgileniyorlar.”

"TUDOR BÜYÜK BİR ENERJİ GETİRDİ"