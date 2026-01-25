Kenan Yıldız sahne aldı! Juventus, Napoli'yi yendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İtalya Serie A'da 22. haftanın en önemli maçında Juventus ile Napoli karşı karşıya geldi.

Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Juventus oldu.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Jonathan David, 77. dakikada Kenan Yıldız ve 86. dakikada geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık oynayan Filip Kostic kaydetti.

KENAN YİNE ALKIŞ ALDI

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, attığı golün yanı sıra karşılaşmadaki futboluyla yine alkış aldı.

Serie A'da bu sezon 22 maça çıkan Kenan Yıldız 8. golüne ulaştı.

Kenan Yıldız, 87. dakikada yerini Federico Gatti'ye bıraktı.

Milli futbolcu, 3 puanlı sistemin uygulandığı dönemde, aynı sezonda Napoli'ye iki lig maçında da gol atan 5. Juventuslu futbolcu oldu. Daha önce Cristiano Ronaldo (2019-20), Alessandro Del Piero (2000-01), Darko Kovacevic (2000-01) ve Fabrizio Ravanelli (1994-95) bunu başarmıştı.

LİGDEKİ DURUM

Bu galibiyetin ardından Juventus puanını 42'ye yükseltti. Napoli 43 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Juventus, Parma'ya konuk olacak. Napoli, Fiorentia'yı ağırlayacak.