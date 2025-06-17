Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti

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Transfermarkt'ın İtalya Serie A için yaptığı son piyasa değeri güncellemesinde Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ın değeri 45 milyon eurodan 50 milyon euroya yükseltildi.

Bu artışla birlikte milli futbolcu, şimdiye kadar bir Türk futbolcunun ulaştığı en yüksek piyasa değerine sahip oyuncu oldu.

DEV KULÜPLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Juventus altyapısından A takıma yükseldiği günden bu yana gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki futbolcu, özellikle 2024-2025 sezonundaki istikrarlı çıkışıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi.

Kenan'ın 50 milyon euroluk piyasa değeri, bugüne dek Türk futbol tarihinde görülmemiş bir rakam olarak kayıtlara geçti.

DİĞER İSİMLER

Daha önce en yüksek değere ulaşan Türk futbolcular arasında 45 milyon euro ile Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Arda Turan, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü yer alıyordu.