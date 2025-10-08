Kenan Yıldız, Türk futbol tarihinin en değerli ismi oldu

İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, son dönemde yakaladığı çıkışla takımını sırtlayan isimlerin başında yer aldı.

Genç oyuncunun talipleri artarken piyasa değeri de doğru orantılı yükseldi.

5. OLDU

Milli yıldız, Kopa Trophy'de de bu sezon adından söz ettirdi.

Barcelona'nın 18 yaşındaki İspanyol yıldızı Lamine Yamal, sezonun en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Trophy art arda ikinci kez kazanma başarısını gösterirken Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Kopa Trophy oylamasında 5. sırada yer aldı.

EN DEĞERLİ OYUNCU

Kenan Yıldız'ın Transfermarkt'taki piyasa değeri, kısa sürede 50 milyon eurodan 75 milyon euroya yükseldi.

Kenan Yıldız, kendisine biçilen piyasa değeri ile Türk futbol tarihinin en değerli oyuncusu oldu.

ARDA TAKİP EDİYOR

En değerli Türk futbolcu Kenan Yıldız'ı, geçtiğimiz hafta piyasa değerini 15 milyon euro artırarak 60 milyon euroya çıkaran Real Madrid'in yıldızı Arda Güler takip ediyor.

DEV TAKIMLARI PEŞİNE TAKTI

Juventus ile 2023'te sözleşme imzalayan ve o dönem 1 milyon euro değere sahip olan milli futbolcu, geçen iki yılda değerini 75 milyon euroya çıkarmayı başardı.

Chelsea ve Arsenal'in yakından takip ettiği Kenan Yıldız, bu sezon Juventus'ta 8 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN DEĞERLİ OYUNCULARI

Kenan Yıldız 75 milyon euro (2025)

Arda Güler 60 milyon euro (2025)

Hakan Çalhanoğlu 45 milyon euro (2024)

Çağlar Söyüncü 45 milyon euro (2021)

Orkun Kökçü 35 milyon euro (2023)

Cengiz Üner 35 milyon euro (2018)

Arda Turan 35 milyon euro (2015)

Ozan Kabak 32 milyon euro (2020)

Ferdi Kadıoğlu 30 milyon euro (2024)

Merih Demiral 30 milyon euro (2020)