Galatasaray'da mali kriz iddiası

Süper Lig'de liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray, transfer döneminin bitimine saatler hala Okan Buruk'un raporu doğrultusunda takviye operasyonunu sürdürüyor.

Son 3 sezonun şampiyonu sarı-kırmızılı ekibin, ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiği öğrenildi.

GALATASARAY'A YAKIN GAZETECİ AÇIKLADI

Sarı-kırmızılılara yakınlığıyla bilinen gazeteci Nevzat Dindar'ın haberine göre, sarı-kırmızılı ekipte personel maaşları henüz ödenmedi.

Ayrıca şampiyonluk primlerinin de 3'te 1'i ödendi.

Galatasaray'da ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24’e kalınması durumunda havuzda toplanan primlerin de henüz ödenmediği öğrenildi.

MAAŞ, ŞAMPİYONLUK VE DEVLER LİGİ PRİMLERİ...

Dindar, sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı paylaşımda "Personel maaşları henüz yatmış değil. Şampiyonluk primlerinin 3’te 1’i ödendi Ş. Ligi’nde ilk 24’e kalınması durumunda havuzda toplanan primler de daha yatmadı Galatasaray’ın mali yönden durumu bu. Personel ve sporcunun mutlu olması gerekir." ifadelerini kullandı.