Konyaspor'da Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı

Konyaspor’da aralık ayında Recep Uçar’dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Çağdaş Atan, istediği başarıyı bir türlü yakalayamadı.

Konya ekibinde göreve 'Avrupa' parolasıyla başlayan Atan, "Avrupa için yarışan takım olmak istiyoruz. Bazen büyük sözler söyleyebilirim. Beni durdurabilirsiniz ama ben buraya 8. olmak için değil, Konyaspor’u Avrupa’ya taşıyabilmek için geldim." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Atan için gidişat her geçen gün daha da kötüleşti.

KONYASPOR'DA ÇAĞDAŞ ATAN DÖNEMİ SONA ERDİ

Süper Lig'de oynadığı maçlarda galibiyet yüzü göremeyen Çağdaş Atan'ın Konyaspor macerası son buldu.

Bu kapsamda yeşil-beyazlılar Atan'la yollarını ayırdı.

Yeşil-beyazlı ekiple 12 maça çıkan Çağdaş Atan; 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

LİGDE GALİBİYET ALAMADI

Çağdaş Atan, söz konusu 3 galibiyeti de Türkiye Kupası’nda elde etti.

Atan ve öğrencileri, Süper Lig’de oynadığı 9 maçta ise 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

Süper Lig'de aldığı sonuçlar şöyle:

Karagümrük 2-0 Konyaspor

Konyaspor 0-0 Antalyaspor

Trabzonspor 3-1 Konyaspor

Ç. Rizespor 1-1 Konyaspor

Fenerbahçe 4-0 Konyaspor

Konyaspor 1-1 Kayserispor

Konyaspor 1-1 Eyüpspor

Gaziantep 1-1 Konyaspor

Beşiktaş 2-1 Konyaspor

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Konyaspor cephesinden resmi açıklama geldi.

Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Sayın Çağdaş Atan ile yaptığı görüşmeler neticesinde anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır.



Konyaspor’a bugüne kadar verdiği emek ve katkılar için Sayın Çağdaş Atan’a teşekkür ederiz.



Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu

İLHAN PALUT İLE PRENSİPTE ANLAŞILDI

Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona ererken, 2021-2023 yılları arasında takımı çalıştıran İlhan Palut dönemi başlıyor.

Yeşil- beyazlı yönetim, eski teknik direktörü İlhan Palut ile prensip anlaşmasına vardı. Konyaspor 2’nci Başkanı Ali Kaya, "Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan ile görüşüp yollarımızı ayırma kararı aldık. Yerine ise İlhan Palut Hocamızla görüştük ve prensipte anlaştık." dedi.

KONYA'DA OLMASI BEKLENİYOR

Yeşil-beyazlı yönetimin prensipte anlaştığı teknik direktör İlhan Palut'un yarın Konya'da olması bekleniyor.

Konyaspor, Türkiye Kupası’nda yarın saat 15.30’da sahasında Aliağa FK’yı konuk edecek.