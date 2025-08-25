Kenny Arroyo için 7,5 milyon euroluk teklif: Serdal Adalı anında reddetti

Beşiktaş'ın Ekvadorlu orta sahasına talip var.
Siyah beyazlıların geçen sezonun devre arasında Independiente del Valle takımından yüzde 50'sine bonservis bedeli ödeyerek aldığı Kenny Arroyo için en ciddi teklif Brezilya'dan geldi.
7,5 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Brezilya Serie A takımlarından Cruzeiro, Beşiktaş'ın sahip olduğu yüzde 50 bonservis için 7,5 milyon Euro teklif etti.
SERDAL ADALI'DAN RET
Bu teklif başkan Serdal Adalı tarafından direkt reddedildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon siyah beyazlı formayla 12 maça çıkan Arroyo, 2 gol kaydetti.
Bu sezon 2 maçta sahaya çıkan Ekvadorlu futbolcu, gol veya asist katkısı veremedi.