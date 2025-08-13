Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Kerem Aktürkoğlu transferi artık resmiyet kazandı; milli yıldız, yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.

Portekiz basınından Mais Futebol’un haberine göre, Benfica’daki son lig maçına cumartesi günü çıkacak olan Kerem, karşılaşmanın ardından İstanbul’a gelerek sarı-lacivertlilere katılacak.

BONUSLARLA BİRLİKTE 25 MİLYON EUROLUK İMZA ATACAK

Transfer anlaşmasına göre Fenerbahçe, Portekiz ekibine 22,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Buna ek olarak, performans ve başarı kriterlerine bağlı 2,5 milyon euroluk bonus maddeleri de sözleşmeye dahil edildi. Bu rakamlarla Kerem, hem Fenerbahçe hem de Süper Lig tarihinin en yüksek bedelli transferlerinden biri oldu. Kulüp, oyuncu için görkemli bir karşılama töreni planlıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU, FENERBAHÇE'DE YENİ BİR SAYFA AÇIYOR

Fenerbahçe ile Benfica arasında uzun süredir devam eden görüşmeler, tarafların tüm şartlarda uzlaşmasıyla son buldu. Güvenilir kaynaklar, Kerem’in bu hafta içinde İstanbul’a gelip sağlık kontrollerinden geçeceğini ve ardından resmi sözleşmeye imza atacağını bildiriyor. Anlaşma, imza töreninin ardından Fenerbahçe tarafından resmen duyurulacak.

TRANSFERİN PERDE ARKASI

Kerem’in transferi, yaz döneminin en çok konuşulan spor gündemlerinden biriydi. Benfica, teknik ekibin özel talebi üzerine milli yıldız için ısrarcı oldu. Fenerbahçe ise hem oyuncunun kalitesine hem de Avrupa tecrübesine güvenerek bu yüksek bedelli anlaşmaya onay verdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN KARİYER NOTLARI

27 yaşındaki kanat forvet Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takımı’nda 30’un üzerinde maça çıktı.

Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan, Avrupa kupalarında kritik gollere imza atan genç yıldız, hzı, dripling yeteneği ve gol sezgisiyle tanınan Kerem, hem ligde hem de Avrupa sahnesinde fark yaratmayı başardı.

FENERBAHÇE'NİN 2025 YAZ TRANSFER HAMLELERİ

Bu imza, Fenerbahçe’nin yaz döneminde kadrosuna kattığı en flaş transfer olarak öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler, hem Süper Lig hem de Avrupa arenasında şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro kurma çalışmalarına devam ediyor. Kerem’in gelişi, özellikle hücum hattında önemli bir güç artışı sağlayacak.