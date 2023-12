Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray derbilerden güzel sonuçlarla ayrılmıştır

ensonhaber.com

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar rakibini 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.



Galatasaray'da galibiyet golünü atan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrası görüşlerini aktardı.

"İyi oynamadık ama iyi mücadele ettik"

Kerem Aktürkoğlu şöyle dedi:

"Sadece futbolun konuşulduğu bir derbi olmasını istiyoruz"

Milli futbolcu Fenerbahçe derbisi için şu ifadeleri kullandı:

"Derbiler çok keyifli özel oluyor. Her sene keşke her maçı derbi olarak oynasaydık diyoruz. Her iki tarafın da temennisi güzel futbol. Sadece futbolun konuşulduğu bir derbi olmasını istiyoruz. Umutluyuz, her zaman derbilerden Galatasaray güzel sonuçlarla ayrılmıştır. Orada kazanarak, galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz."