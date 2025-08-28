Kerem Aktürkoğlu galibiyet pozuna katılmadı

Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmadaki tek golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından flaş bir hareket yaptı.

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın maçın ardından soyunma odasında verdiği galibiyet pozunda yer almadı.

GALİBİYET POZUNDA YER ALMADI

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun maç sonu doping testine gittiği için aralarında olmadığını belirtti.

Benfica'da golü atan isim Kerem Aktürkoğlu oldu. Kerem, bu sezon resmi maçlarda ilk kez ağları havaandırdı.

LAGE, 'TESTE GİTTİ' DEDİ

Fenerbahçe'ye transferi de gündemde olan milli yıldız, Fenerbahçe'ye golünün ardından sevinmedi.

Benfica, ilk yarının bitmesinin ardından Kerem için "Türk lokumu" şeklinde bir paylaşım yaptı.