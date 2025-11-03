Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran'ın gol sonrası sevinç anları Fenerbahçe'de galibiyet golünden sonra güldüren anlar yaşandı... Kerem Aktürkoğlu, galibiyet golünü atan Jhon Duran'a secde ettirdi. Kerem'in baskısıyla secde eden Duran daha sonra istavroz çıkardı.

Fenerbahçeli oyuncuların kahkahalarla eşlik ettiği bu sevinç sahası taraftarlarca büyük ilgi gördü. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Süper Lig'in 11. haftasında oynanan nefes kesici derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Maçın son dakikalarında attığı golle takımına galibiyeti getiren Jhon Duran, sarı-lacivertli taraftarların büyük sevgisini kazandı. KEREM'LE DURAN ARASINDA DİKKAT ÇEKEN ANLAR Maç sonunda sahada büyük bir sevinç yaşanırken dikkat çeken anlardan biri, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran arasında yaşandı. Gol sonrası Duran'ı kutlayan Kerem, takım arkadaşını şaka yollu şekilde yere eğerek secde ettirdi. SECDE ETTİRDİ Fenerbahçeli oyuncuların kahkahalarla eşlik ettiği anlar, yayıncı kuruluş kameralarına yansıdı ve sosyal medyada hızla yayıldı. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan görüntüler, taraftarlar arasında büyük ilgi gördü.

