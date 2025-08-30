Kerem Aktürkoğlu transferinde Galatasaray krizi

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için uzun uğraşlar sonucu Benfica'yla anlaşma vardı.

Portekiz kulübü, toplamda 25 milyon euroyu bulan meblağ karşılığında milli futbolcu için Fenerbahçe ile el sıkıştığını duyurdu.

BENFICA RESMEN DUYURDU

Benfica'dan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda bir ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22.5 milyon Euro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken bir ücretin eklenmesini öngörmektedir. Bu nedenle transferin tutarın 25 milyon Euro tutarına ulaşabilir. Ayrıca, Galatasaray'ın ön alım hakkı olduğu için bu koşullar hakkında bilgilendirildiği de eklenmelidir." ifadelerine yer verildi.

'GALATASARAY'IN ÖN ALIM HAKKI'

Benfica'nın yapmış olduğu açıklamada bahsedilen 'Galatasaray'ın ön alım hakkı' ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

Buna göre Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinde, Galatasaray'ın madde gereği 5 günlük cevap hakkı var.

Galatasaray bu cevap hakkını son güne kadar saklı tutarsa Fenerbahçe, Kerem'i Avrupa listesine yazamayacak.

AVRUPA LİSTESİNE YAZILMAMA TEHLİKESİ

Avrupa listesi, 2 Eylül tarihine kadar UEFA'ya bildirilmek zorunda.

Benfica, Galatasaray ile arasındaki sözleşmedeki bu maddeyi uygulamadığı takdirde ise Galatasaray'a bir tazminat ödemek zorunda kalacak.

Galatasaray'da söz konusu 5 günlük hakkın sonuna kadar kullanılıp kullanılmayacağına başkan, teknik ekip ve futbolda transferden sorumlu isimler karar verecek.